'Uyuşturucu' ticaretinden 22 yıl hapsi bulunan kadın operasyonla yakalandı

Uyuşturucu madde ticaretinden aranması ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:10
'Uyuşturucu' ticaretinden 22 yıl hapsi bulunan kadın operasyonla yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli kadının Aksaray’dan Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine gittiğini tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT dedektifleri kadının Şereflikoçhisar ilçesinde bir ikamette saklandığını belirledi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda kadını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına getirilen kadın buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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