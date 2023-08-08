Şanlıurfa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğine çıkan elektrik işçisi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:55
Şanlıurfa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Aşağıkarabahçe Mahallesi'nde direkten kopan kabloyu onarmak için direğe çıkan elektrik işçisi Mustafa Dedeoğlu elektrik akımına kapıldı.

Direkte asılı kalan işçiyi gören çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

DİREKTE ASILI KALDI

Enerjinin kesilmesi sonrasında Mustafa Dedeoğlu, asılı kaldığı direkten indirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Şanlıurfa İşçi elektrik iş cinayeti

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