Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.32'de gerçekleşen deprem yerin 10.11 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin Muğla'ya 181.78 km uzaklıkta gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [181.78 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-02-13
Saat:07:32:01 TSİ
Enlem:35.05667 N
Boylam:27.50194 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/rgge2CqnAD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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