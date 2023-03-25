Şanlıurfa'da dolu ve sağanak yağış: Yollar yine dereye döndü!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:29

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 10:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan, ardından da sel felaketi ile karşı karşıya kalan Şanlıurfa'da sağanak yağı etkili olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağış başladı. Yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağış, gece saatlerine kadar devam etti.

YOLLAR ADETA NEHRE DÖNÜŞTÜ!

Her iki ilçede de yollar adeta nehirler dönüştü. Araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler, zor anlar yaşarken yurttaşlar da yağıştan olumsuz bir şekilde etkilendi. Bozova ilçesinde de yağışın etkili olduğu belirtildi.

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ!

Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli yağış nedeniyle dereler taşmıştı. Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirmişti.