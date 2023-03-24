Son Dakika... Şanlıurfa'da sel felaketinde kaybolan TIR şoförünün cansız bedeni bulundu

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'da 15 Mart'ta sele kapılan TIR sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:26
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Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı.

Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışma başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

15 Mart’ta Şanlıurfa'da kullandığı TIR'la birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Emin Ergün için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Atatürk Baraj Gölü ve çevresinde 100 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda bugün Emin Ergün’ün cansız bedenine ulaşıldı. Emin Ergün’ün cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Emin Ergün ile birlikte kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 


Şanlıurfa sel felaketi Son dakika

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