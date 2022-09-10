Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

AA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:15
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beton şantiyesinde çalışan Mehmet Y. (34), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekiler tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


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