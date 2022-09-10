Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beton şantiyesinde çalışan Mehmet Y. (34), elektrik akımına kapıldı.
Çevredekiler tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- 'Sanatçılar zorla görevlendirildi' iddiası
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı
- Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde