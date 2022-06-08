Sultangazi’de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı
Sultangazi’de işçilerin kaldığı barakada elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken trafoda gerçekleşen patlamalar geceyi aydınlattı.
Yangın, bu akşam saat 23.00 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı.
Bir iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı barakanın yan tarafında bulunan trafoda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Baraka alev alev yanarken trafoda gerçekleşen patlamalar geceyi aydınlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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