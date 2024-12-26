Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu... Mahalleli sokağa döküldü

Haliliye ilçesinde elektrik kesintisi yaşanan Devteşti Mahallesi sakinleri, ateş yakıp yolu trafiğe kapattı. Mahalleli kesintiler nedeniyle birçok ev ve iş yerinde elektronik malzemelerin yandığını ve mağdur olduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu... Mahalleli sokağa döküldü
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:29

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde iddiaya göre, sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok ev ve iş yerinde elektronik malzemeler yandı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, çöp konteynerlerini yola çekerek ateşe verdi. Yolu da trafiğe kapatan öfkeli kalabalık yaklaşık bir saat süren elektrik protestosunun ardından polisin uyarılarıyla dağıldı.

Mahalle sakinleri, sürekli yaşanan ve mağduriyetlere sebep olan elektrik probleminin çözülmesi için Dicle Elektrik yetkililerinden yardım istedi.


Etiketler: #elektrik #kesinti #Protesto #Şanlıurfa

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