Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu... Mahalleli sokağa döküldü

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:29

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde iddiaya göre, sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok ev ve iş yerinde elektronik malzemeler yandı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, çöp konteynerlerini yola çekerek ateşe verdi. Yolu da trafiğe kapatan öfkeli kalabalık yaklaşık bir saat süren elektrik protestosunun ardından polisin uyarılarıyla dağıldı.

Mahalle sakinleri, sürekli yaşanan ve mağduriyetlere sebep olan elektrik probleminin çözülmesi için Dicle Elektrik yetkililerinden yardım istedi.