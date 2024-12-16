AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı'na dev pankartla protesto: 'Posterini asmış oy vermiştik, Allah belamızı versin'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:42

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:51

İstanbul Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları sitesinin yönetimi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı dev bir pankartla protesto etti.

Siteye ait güvenlik duvarının kaçak bir restoran işletmesi için belediyenin emriyle yıkıldığını iddia eden yönetim, sitedeki binaların arasına, "İsmet Yıldırım kaçak restorant için site güvenlik duvarını yıktın! Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin" ifadelerinin yer aldığı bir pankart astı.

Sosyal medyada çok konuşulan pankart bir süre sonra asıldığı yerden indirildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Ümraniye Belediye Başkanı Adayı olan Aykut Erdoğdu da pankart fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken "Ah Ümraniye. 17 puan farkla yarışa başladık. 2 puan farkla kaybettik.Yüzde 1 oy daha alabilseydik bugün her şey çok farklı olabilirdi. Herkes Ümraniye’ye özenebilirdi. Gelecek seçimlerde Ümraniye’yi kazanabilmek için adayımızla birlikte en çok ben çalışacağım" ifadelerini kullandı.

AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 42.44 oy alarak ikinci kez Ümraniye Belediye Başkanı seçilmişti.