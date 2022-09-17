Şanlıurfa'da feci kaza: Ala bebek öldü, 3'ü çocuk 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, takla atan otomobildeki Suriyeli Ala Halaf bebek hayatını kaybederken, 1'i bebek ve 3'ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

DHA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 09:49
Şanlıurfa'da feci kaza: Ala bebek öldü, 3'ü çocuk 6 yaralı
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Feci kaza, 16 Eylül Cuma akşamı Şanlıurfa- Mardin yolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Suriye uyruklu Mehmet Halaf (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uluhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp, devrildi.

4 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 4 aylık Ala Halaf bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mehmet Halaf ile Hasan Halef (2), Yusuf Halef (4), Ali Halef, (5), Hamza Halef (6) ve Azzo El Karraf'ın (50) tedavilerine devam edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  


Şanlıurfa kaza otomobil

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