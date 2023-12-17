Şanlıurfa'da feci kaza: Devrilmesini engellemeye çalıştığı makinenin altında kalıp öldü

Yayınlanma: 17.12.2023 - 16:39

Güncelleme: 17.12.2023 - 16:41

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan mısır kurutma fabrikası bahçesinde iddiaya göre, mısır alım satımı yapan Mustafa Yıldızoğlu, fabrikada bulunan hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti.

Yıldızoğlu, bir süre tutmaya çalıştığı ancak ağırlığına dayanamayınca bıraktığı makinenin altında kaldı.

Fabrika çalışanlarının fark etmesiyle durum 112'ye bildirildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldızoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Fabrikanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.