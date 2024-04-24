Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:42

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:42

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Seyahat Sokak’ta H.K. idaresindeki otomobil ile B.Ü. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.