Şanlıurfa'da feci kaza... İki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:54

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Halil Akay'ın (44) kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü TIR ile Halil Alkan'ın kullandığı 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR, yola yan yatıp devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, mısır yüklü TIR'ın sürücüsü Halil Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer TIR'daki Halil ve Faruk Alkan (14) ise ağır yaralı olarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan da kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.