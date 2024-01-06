Korkunç kaza... Mersin'de yolcu otobüsü gişeye çarpıp, alev aldı!

Tarsus'ta, otoyolda gişenin beton bariyerine çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kazada 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 07:47
Korkunç kaza... Mersin'de yolcu otobüsü gişeye çarpıp, alev aldı!
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Beldesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana Batı Gişelerinde saat 02.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Adana-Ankara seferini yapmakta olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen AS Adana firmasına ait 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü, beton bariyere çarptı.

3 personel ve 18 yolcunun bulunduğu otobüs çarpmanın şiddetiyle alev alırken, can havliyle kendilerini araçtan atan yolcular, yaralı olan kişileri de tahliye edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu yaralı 6 kişi ile dumandan etkilenen bazı yolcular, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi, gişede de hasar meydana geldi. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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