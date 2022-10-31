Motosiklet kazasında ölen 22 yaşındaki Muhammet son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye TEM Otoyolu'nda motosikletiyle ilerlerken, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde, 30 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında; motosikletiyle orta şeritte ilerleyen 22 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı.
KURTARILAMADI
Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı. Turanoğlu olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun cenazesi bugün Kartal Atalar Merkez Camii'ne getirildi.
Cenazeye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Turanoğlu'nun ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.
Turanoğlu'nun babası Hanefi Turnaoğlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, ailesi ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.
İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
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