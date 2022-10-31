Motosiklet kazasında ölen 22 yaşındaki Muhammet son yolculuğuna uğurlandı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:54

Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde, 30 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında; motosikletiyle orta şeritte ilerleyen 22 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı.

KURTARILAMADI

Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı. Turanoğlu olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun cenazesi bugün Kartal Atalar Merkez Camii'ne getirildi.

Cenazeye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Turanoğlu'nun ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.

Turanoğlu'nun babası Hanefi Turnaoğlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, ailesi ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.