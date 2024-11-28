Şanlıurfa’da feci kaza… Minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:43

Güncelleme: 28.11.2024 - 00:43

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen servis minibüsü, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren'e çarptı.

Çocuğu fark etmeyen sürücü araçla çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin kazayı fark etmesiyle, araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.