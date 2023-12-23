Şanlıurfa'da feci kaza... Otobüs ve 2 TIR çarpıştı!

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:48
Şanlıurfa'da feci kaza... Otobüs ve 2 TIR çarpıştı!
Abone Ol google-news

Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 67 AK 846 ve 33 DES 29 plakalı TIR'lar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.


Şanlıurfa kaza yolcu otobüsü TIR

İlgili Haberler

THY'nin 'hafta tatili' davasını sendika kazandı

THY'nin 'hafta tatili' davasını sendika kazandı
İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı

İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı
Ambulans trafik kazası yaptı, taşıdığı hasta hayatını kaybetti!

Ambulans trafik kazası yaptı, taşıdığı hasta hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler