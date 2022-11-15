Şanlıurfa'da feci kaza: Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da, takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerince güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
GAP Bulvarı'nda, 15 Kasım Salı günü öğle saatlerinde kent merkezine giden Zeliha Yılan’ın (35) kullandığı 34 VA 972 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kadını yaralı olarak güçlükle çıkardı. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Ulaşıma tek taraflı kapanan yol ise otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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