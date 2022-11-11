TBMM anayasal işlevini tekrar kazanmalı

11 Kasım 2022 Cuma

Günlük siyasetin kaosu içinde TBMM’de olanları izliyor musunuz, yoksa siz de çoğunluk gibi milletin meclisinin iktidar tarafından işlevsizleştirilme çabasına tanık olmamak için artık ilgilenmiyor musunuz?

Son günlerde TBMM’de yaşananları takip etmediyseniz, hayatınızı yakından etkileyecek kararları da duymamış olabilirsiniz.

Bakın sadece bir haftada neler reddedildi...

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP, İYİ Parti ve HDP’li komisyon üyelerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi...

CHP’nin Türkiye’de madde bağımlılığının araştırılması için verdiği önergenin görüşülmesinin öne alınması önerisi...

HDP grubunun uyuşturucu trafiğinin araştırılması için verdiği önerge...

HDP’nin küçük esnafa 5’er bin lira “hibe desteği” verilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı bütçesinin artırılması için sunduğu önerge...

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün seçimlerde parmak boyası kullanılmasını öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi...

Hepsi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi!

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Yoksul ailelerin çocukları temel beslenmeden yoksun bir haldeyken sadece 61 milyar 125 milyon TL ile çocukların beslenmesi ve sağlıkla büyümesini sağlayacak bir öneri, AKP ve MHP tarafından kabul edilmedi.

Türkiye’de uyuşturucu trafiği ile ilgili skandal gelişmeler yaşanırken, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu çeteleri ve bu kirli ticaretten gelen parayla ilgili iddiaları yanıt beklerken bu konunun araştırılması, AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından engellendi.

Her geçen gün artan üretim maliyetleri ve astronomik enflasyon yüzünden küçük esnaf sürekli kepenk kapatırken biraz olsun onları rahatlatmayı amaçlayan bir katkı, AKP ve ortağı MHP’nin dayanışması ile rafa kaldırıldı.

2023’te yapılması beklenen seçimle ilgili hemen herkesin aklında birçok soru varken, seçim güvenliği konusunda çoğu kişi şüphe duyarken, herkes e-devlete girip evinde yabancı var mı diye araştırmak zorunda kalırken, bu nedenle binlerce kişi şikâyette bulunmuşken endişeleri biraz olsun giderebilecek bir önlemin alınması için yapılan öneri, AKP ve MHP’nin isteği ile geri çevrildi.

Oysa Metropoll Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 anketinde, Türkiye’deki seçmenlerin yüzde 75.3’ü parmak boyasının geri getirilmesini istiyor; bu oran AKP’nin seçmenleri arasında yüzde 66.1!

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Seçmen listelerinde usulsüzlük olmadığını iddia ediyorlarsa parmak boyasını niye geri getirmiyorlar? Demek ki kendi seçmenlerini bile dinlemiyorlar.

Yoksul ailelere ve esnafa destek, sadece AKP’li olduklarında mı söz konusu oluyor?

Uyuşturucu trafiği ile ilgili iddiaları TBMM araştırmayacaksa hangi kurum araştıracak?

Bu soruları sormak ve yanıt beklemek vatandaş olarak hakkımız. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlere çözüm üretemeyen bir iktidar var. Bunun yansıması olarak da TBMM’nin işlevlerini yerine getirmesi engelleniyor.

TBMM, milletin iradesinin temsil edildiği kurumsa, vatandaşların günlük yaşantısını doğrudan etkileyen böylesine önemli konularda, milletvekillerinin araştırma önergeleri değerlendirilmeli. Muhalefet ne teklif ederse etsin hepsinin otomatik olarak reddedilmesi, TBMM’nin, AKP tarafından sadece iktidarın politikalarını onaylama kurumuna dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor.

2023 seçimleri, gelecek yıl 100. yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyetin temel taşı olan TBMM’nin, parlamenter rejime dönüşle birlikte anayasal işlevini tekrar üstlenmesi için de büyük önem taşıyor. TBMM, sadece tek bir partinin değil, milletin tümünün sesi olma görevini; siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından etkinliğini kazanmak zorunda.