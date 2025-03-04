Şanlıurfa'da feci kaza... İki otomobil birbirine girdi: Ölüler var!

Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza... İki otomobil birbirine girdi: Ölüler var!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 08:39

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda Zeynel Abidin Uçar (23) idaresindeki otomobil ile Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücüler ile araçta bulunan Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #araç #Cenaze #kaza #Şanlıurfa

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