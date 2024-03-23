Şanlıurfa’da feci olay... Dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldılar, bir çocuk kayıp!

Ceylanpınar'da dere kenarından oynayan 4 çocuk akıntıya kapıldı, onları kurtarmaya çalışan bir kadın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise yurttaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, gözden kaybolan 11 yaşındaki bir çocuk ise aranıyor.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:44
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi yakınlarında feci bir olay yaşandı.

İddiaya göre, bölgede inek otlatan Emine K., Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp Deresi'nin kenarında oynarken suya düşüp akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer 3 çocuk ise sığ bir yerde durmayı başardı.

Yurttaşlar mahsur kalan çocukları kurtarmak için bölgeye gitti. Traktöre bağladıkları ipi beline bağlayan 2 kişi, çocuklara ulaşmaya çalıştı.

11 yaşındaki Davut K.'nin annesi Şadiye K. de, suyu geçip yanlarına gitmek istedi. Çocuklara yaklaştığında akıntıya dayanamayan kadın düşüp çocuklara tutundu. Çocuklar da kendilerini fazla tutamayarak düştü.

Akıntıya kapılanları kurtarmak için suya atlayanlar da suyun şiddetine dayanamayarak tekrar sudan çıktı.

3 KİŞİ KURTARILDI, 1 ÇOCUK KAYIP!

Çevredekiler suya sonradan giren çocuğun annesi ile 2 çocuğu kurtarırken, 11 yaşındaki Davut K. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yurttaşların, kaybolan çocuğu bulmak için dere çevresinde arama yaptıkları belirtildi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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