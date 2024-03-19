Konya'da feci olay... Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 4 kişi ölü, çok sayıda yaralı var!
Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.
Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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