Şanlıurfa'da feci ölüm: Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Çetinkaplan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: #akım #Şanlıurfa
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Fethullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı!