Şanlıurfa'da feci ölüm: Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci ölüm: Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
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AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:41

Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Çetinkaplan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

 


Etiketler: #akım #Şanlıurfa

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