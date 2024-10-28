Cesedi bulunmuştu: Şanlıurfa'da dağlık alandaki cinayette yeni gelişme

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:16

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:21

Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda, 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında M.Ç. (40) isimli şahsın silahla vurulmuş cesedi bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.D. (34), İ.H.D. (39), A.D. (40), M.D. (51), A.B.D. (17), M.İ. (40), M.T. (41), İ.H.D. (37), M.D. (35), İ.H.B. (28), E.A.A.O. (18) ve Y.M. (15) isimli şahısları Yeşil Direk Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan aramalarda olayda kullanılan 5 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.H.D. (39), İ.H.D. (37), M.T. (41) ve A.D. (40) isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.