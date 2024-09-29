Çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi: 4 gözaltı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çocukları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 22:04

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen operasyonda "reşit olmayanla cinsel ilişki, fuhuş, müstehcenlik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlalarından H.G., T.D., R.G. ve F.Ö. isimli 4 çete üyesi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 10 cep telefonu, 4 CD ve fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmada süren işlemlerinin ardından adli makamlara sevt edilecek.


Etiketler: #Yozgat

İlgili Haberler

Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Yozgat’taki kanyonda kayaların oluşturduğu insan silueti dikkat çekiyor

Yozgat’taki kanyonda kayaların oluşturduğu insan silueti dikkat çekiyor
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Yeni ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Yeni ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler