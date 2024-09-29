Çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi: 4 gözaltı
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çocukları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen operasyonda "reşit olmayanla cinsel ilişki, fuhuş, müstehcenlik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlalarından H.G., T.D., R.G. ve F.Ö. isimli 4 çete üyesi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 10 cep telefonu, 4 CD ve fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmada süren işlemlerinin ardından adli makamlara sevt edilecek.
Etiketler: #Yozgat
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