Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 18:14

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel 'tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.


Etiketler: #Şanlıurfa Valiliği #gösteri #Yasak

İlgili Haberler

Afgan kadınlarının namaz sırasında 'birbirlerinin sesini duymaları' yasaklandı

Afgan kadınlarının namaz sırasında 'birbirlerinin sesini duymaları' yasaklandı
İsrail Meclisi'nden UNRWA kararı: Faaliyetleri yasaklandı

İsrail Meclisi'nden UNRWA kararı: Faaliyetleri yasaklandı
Alman kasabasında 'dikenli bitkiler' yasaklandı

Alman kasabasında 'dikenli bitkiler' yasaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler