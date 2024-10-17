Alman kasabasında 'dikenli bitkiler' yasaklandı
Almanya'da bir kasabada, bir okul binasındaki kaktüsün kendisini yaralaması sonucu tıbbi müdahale gören bir adamın ardından, 'dikenli bitkiler' belediye alanlarında ve okullarda yasaklandı.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf'da yer alan Plettenberg kasabasının Belediye Başkanı Ulrich Schulte, bir adamın okul binasında kaktüse çarparak yaralanması ve tıbbi müdahale gerektirmesi üzerine dikenli bitkileri kasabadaki resmi kurumlarda ve beldiye alanlarında yasakladı.
Okuldan yapılan açıklamada, “Yetişkin bir adamın kolunda meydana gelen yaralanma, aynı yerde bulunan küçük bir çocuk için kolaylıkla ciddi bir yüz yaralanması olabilirdi” denildi.
Okulun, “personelimizin kişisel haklarını ve mahremiyetini koruma ihtiyacı nedeniyle” yaralanmanın niteliğinin açıklanamayacağını söylediği bildirildi.
Plettenberg Belediye Başkanı Ulrich Schulte, belediye çalışanlarına gönderdiği bir mektupta şunları yazdı:
“Mevcut durum nedeniyle, kaktüsler belediye binalarından derhal kaldırılmalıdır.”
Schulte, bu tür bitkilerin “çirkin yaralanmalara neden olabileceği” için yasağın uygulandığını söyledi.
Schulte ayrıca, “kaktüslerin sadece okullarda ve kreşlerde değil, tüm belediye alanlarında yasaklanacağını” da kaydetti.
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