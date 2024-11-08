Şanlıurfa'da hasta kadını taciz eden doktor tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tedavi için hastaneye giden kadına cinsel tacizde bulunan dahiliye doktoru ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şanlıurfa'da hasta kadını taciz eden doktor tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:04

Suruç Devlet Hastanesi’nin dahiliye servisine muayene için giden L.İ. (25), iç hastalıkları uzmanı doktor H.F.V. tarafından cinsel tacize uğradı.

Doktorun tacizini kanıtlamak için ikinci kez aynı servise muayene olmaya giden L.İ., taciz anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi. L.İ.’nin görüntülerle emniyette şikayette bulunmasının ardından doktor H.F.V., gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F.V., tutuklama istemiyle sevk edildiği Suruç Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Doktor #Şanlıurfa

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