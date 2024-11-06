Z kuşağının hayalindeki meslekler belli oldu! Doktorluk, öğretmmenlik ve mühendislik ilk 10'da bile değil!
Z kuşağı, kariyer seçimlerinde geleneksel meslekleri geride bırakıyor. Doktorluk, öğretmenlik ve mühendislik gibi klasik meslekler artık onların önceliği değil. Hayal ettikleri meslekler teknoloji ve yaratıcılıkla harmanlanıyor.
Günümüz gençleri, kariyer hedeflerini belirlerken klasik mesleklerin birçoğunu tercih etmiyor. Çevrimiçi kurs arama motoru Class Central'ın yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağının en çok istediği meslekler belli oldu. İşte, Z kuşağının olmak istediği ilk 10 meslek...
ŞEFLİK
Şeflik, Z kuşağının hayalindeki meslekler arasında giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir sanat olarak görenler, mutfakta yaşadıklarını ifade etmeyi seviyor. Global lezzetlerin peşine düşerek kendi özgün tariflerini yaratma tutkusu, onları bu mesleğe yönlendiriyor. Z kuşağı, mutfağın yaratıcı kaosunda hem keyif almayı hem de iz bırakacak tatlar sunmayı amaçlıyor.
AKTÖRLÜK
Aktörlük, Z kuşağının en çok ilgi gösteren yaratıcı mesleklerden biri. Sahnede veya ekranda farklı karakterlere hayat verme fikri, gençler bu alanda sunuyor denemeye teşvik ediyor. Popüler kitlelerin aktörlüğü, sadece bir kariyer değil, aynı zamanda duygusal duygu ve toplumsal etki için güçlü bir araç olarak görülüyor. Z kuşağı, bu süreçten birini seçip hem hikayeler anlatmayı hem de kalbin kalbine dokunmayı hedefliyor.
KİŞİSEL ANTRENÖRLÜK
Kişisel antrenörlük, Z kuşağının en çok ilgi duyduğu meslekler arasında hızla yükseliyor. Sağlıklı yaşam trendlerine olan ilgi ve bireysel gelişime odaklanma, gençler bu alana dikkat çekiyor. Sadece spor rezervasyonları yapmak, yaşam tarzlarını yönlendirmelerine rehberlik eden antrenörler, etkileyici sonuçlarla motivasyon kaynağı oluyor.
ŞARKICI
Şarkıcı olmak, Z kuşağının en fazla hayalini kurduğu mesleklerden biri. Yeteneklerini sergileyerek geniş kitlelere ulaşma ve müzikle ifade etme fırsatı, bu meslekte çalışanlar için cazip hale getiriyor. Dijital platformlar ve sosyal medya sayesinde şarkıcılar, eserleri kolayca paylaşarak hızla tanınma olanağı yakalıyor. Z kuşağı, müzik yoluyla hem kendini ifade etmeyi hem de küresel bir etki yaratmayı hedefliyor.
PAZARLAMA
Pazarlama, Z kuşağının en çok ilgi duyduğu mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Yaratıcılık, analiz ve strateji geliştirme yetenekleri bir araya gelerek bu alan, Z kuşağı, için dinamik bir kariyer fırsatı sunuyor.
BLOG YAZARLIĞI
Blog yazarı olmak, Z kuşağının en çok ilgi gösterdiği mesleklerden biri haline geldi. İlgi ve deneyimlerini özgürce paylaşabilme fırsatı, bu mesleki faaliyetler için ilgi çekici kılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde yazıları geniş kitlelere ulaşan blog yazarları, içeriklerini kişiselleştirerek takipçi kitlesi oluşturabiliyor.
MAKYAJ SANATÇISI
Makyaj sanatçısı olmak, Z kuşağının en fazla olmak istediği mesleklerden biri. Makyaj sanatçılığı, yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ve bireysel tarzlarını yansıtabilecekleri bu mesleklere, gençler için çekici bir kariyer yolu sunuyor.
FOTOĞRAFÇILIK
Z Kuşağının en çok istediği üçüncü meslek fotoğrafçılık oldu. Yaratıcılıklarını görsellerle ifade edebilme ve farklı hikayeleri anlatma olanağı, bu mesleği çekici kılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde geniş kitlelere ulaşabilen öğrencilere, fotoğrafçılık hem sanat hem de kariyer olarak görülüyor...
SANATÇILIK
Sanatçı olmak, Z kuşağının en çok hayalini kurduğu mesleklerden ikincisi olarak öne çıkıyor. Yaratıcılıklarını elde edebilmeleri ve özgür bir kariyer yolu çizebilecekleri bu alan, gençlerin ilgisini çekiyor.
MODELLİK
Model olmak, Z kuşağının hayalindeki meslekler arasında zirvede yer alıyor. Esneklik, yenilikçilik ve sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye erişim imkanı, gençleri bu alana yönlendiriliyor.
Class Central'ın yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağının en çok istediği meslek gruplarında geçmiş yılların en popüler olan meslekleri yok. En çok istenen meslek lisesinde doktorluk 24, mühendislik 30, avukatlık 32. sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu