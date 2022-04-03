Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: 14 yaralı
Şanlıurfa’da, husumetli iki aile fertleri arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, fırın önünde karşılaşan husmetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, taraflar Şanlıurfa-Akçakale yolunu kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında ulaşıma kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.
TOMA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan taraflara TOMA’dan taziyikli su sıkarak müdahale etti. Jandarmanın sonlandırdığı kavgada taş ve sopalarla yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kenteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan kavganın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Uğurlu Mahallesine geçerek vatandaşları sükunete davet etti. Jandarma kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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