Şanlıurfa'da 'ilaç ve tıbbi malzeme' yolsuzluğu operasyonu
Şanlıurfa'da 'ilaç ve tıbbi malzeme' yolsuzluğuna ilişkin operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından binlerce ürün ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, bazı kişilerin farklı isimler adına reçetelendirdikleri ilaçlar ile çeşitli tıbbi malzemeleri yurt dışına satarak kamuyu dolandırdığını tespit etti.
SERBEST KALDILAR
Belirlenen iş yerinde ve araçta yapılan aramada, 21 bin 969 kutu enjeksiyonlu ilaç, 2 bin 761 serum, 200 enjektör, 1 kutu flaster olmak üzere 24 bin 931 tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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