Şanlıurfa'da inşaatta göçük: İşçiler yaralandı
Şanlıurfa’da göçük meydana gelen inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı. İtfaiye tarafından çıkartılan işçiler, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgi olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Oto Galericiler Sitesi yanındaki bir inşaatta işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle bölgeye AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma neticesinde göçük yaşanan bölgeden çıkartılan 2 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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