Şanlıurfa'da kaçak elektrikle ısınma yapılan 44 trafo yandı

Şanlıurfa'da kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı nedeniyle 1 ayda 44 trafonun aşırı yüklenme nedeniyle yandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da kaçak elektrikle ısınma yapılan 44 trafo yandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:44

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında hava sıcaklıklarının düşmesiyle elektrikli ısıtıcı kullanımında büyük bir artış yaşandı.

Şirket verilerine göre Ekim ayında 17 olan trafo arıza sayısı, kasım ayında arttı.

Zorunlu olmadıkça elektrik kullanılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı sebebiyle 1 ayda 44 trafo aşırı yüklenme nedeniyle yandı. Kaçak elektriğin ısınmada kullanılması şebekeye aşırı yük bindiriyor. Bölgemizde ısınma amacıyla yalnızca elektrik enerjisi kullanıldığına sıkça şahit oluyoruz. Kaçak kullanımının da etkisiyle şebeke üzerindeki aşırı yüklenme, arızalara, yangınlara ve trafolarda patlamalara neden olmaktadır. Bu durum, arıza yaşanan bölgelerdeki tüm vatandaşları mağdur etmektedir. Isınmada zorunlu olmadıkça elektrik kullanılmamasını doğal gaz, odun ve kömür gibi kaynakların tercih edilmesini önemle rica ederiz."


Etiketler: #Şanlıurfa #kaçak elektrik #elektrikli

İlgili Haberler

Önceki kullanıcı kaynaklı kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıyı etkiler mi?

Önceki kullanıcı kaynaklı kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıyı etkiler mi?
Kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı

Kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı
Kaçak elektrik kullananların akıl almaz sistemi deşifre oldu

Kaçak elektrik kullananların akıl almaz sistemi deşifre oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler