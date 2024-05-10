Kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı

Çorum'da kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan S.A. (29) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:20
Kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’nın uzun süredir kullanılmayan tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda Bitcoin ürettiğini tespit etti.

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası bugün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir tanesi 10 bin dolar olan 16 Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi.

Ayrıca, S.A.’nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan S.A.’nın elektronik sistemi belli aralıklarla tek başına kurduğu öğrenildi.


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