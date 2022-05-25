Şanlıurfa’da kaçak olduğu belirtilen Kuran kursunda öğrencilere şiddet

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Antalya’da öğrenci Mehmet Sami Tuğrul’un kaçak bir yurtta katledilmesi, Elazığ’da öğrenci Enes Kara’nın kalmaya zorlandığı bir tarikat evinde yaşamına son vermesinin etkileri sürerken Şanlıurfa’da kaçak olduğu belirtilen bir Kuran kursunda öğrencilere şiddet uygulanması tepki çekti.

Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alim Derneği) yurdunda çalışan aşçı İhsan G., Aralık 2021’de, öğrenci Mehmet Sami Tuğrul’u “Deccal’i vurdum” diyerek katletti. Kaçak olduğu ortaya çıkan yurdun, binadaki dairelerin kiralanarak oluşturulduğu, derneğin başkanı Barış Kaplan’ın ise bir devlet okulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara, 11 Ocak’ta, Elazığ’da kalmaya zorlandığı bir cemaat evinde yaşamına son verdi. Öncesinde video yayımladığı ortaya çıkan Kara, gelecek ve ekonomik kaygılara işaret ederken “Beni burada kalmaya zorladılar” dedi.

"KURS KAÇAK"

Bu süreçte tarikat ve cemaat yurtları yeniden gündeme gelirken eğitimde ikilik yaratacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınması çağrısı yapılan Diyanet Akademisi kurulmasını öngören yasa teklifi Meclis’te hiç ret oyu olmadan kabul edildi. “Eğitimde dincileşme” tartışmaları sürerken Şanlıurfa’daki bir Kuran kursunda öğrencilere şiddet uygulandığı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Kursun bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunan Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, söz konusu kursun kaçak olduğunu, Diyanet ya da il müftülüğünden herhangi bir izin alınmadan işletildiğini söyledi. Kursun halılarında AKP’li Eyyübiye Belediyesi’nin logolarının bulunduğunu söyleyen Kayaokay, “Bu logolar, bu yapıların Eyyubiye Belediyesi tarafından desteklendiğinin açık bir göstergesidir” dedi.

"SURİYELİ ÇALIŞIYOR" İDDİASI

Bölgede çok sayıda kaçak kursun bulunduğunun gözlemlendiğini, bu yapılara valilik ve belediye tarafından göz yumulduğunun bölge halkı tarafından iddia edildiğini kaydeden Kayaokay, “Bir çoğunda Suriyeli kişilerin çalıştırıldığı söyleniyor. Ödeneklerin nereden karşılandığı ise bilinmiyor. Ayrıca ilçede çoğu öğrencinin okula gitmeyip, medrese adı verilen bu yapılara devam ettiği, okullara yalnızca sınavdan sınava gittiği öne sürülüyor. Bakanlık bu iddiaları acilen incelemeli ve gerekeni yapmalı” diye konuştu. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Diyanet’i kurarak sahte hoca ve din adamlarına engel olduğunu, halkı da dini istismar eden kişi ve gruplardan kurtardığını” söyleyen Kayaokay, “Görüntüleri izlerken kanımız dondu. Yaşanan olaylar, Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü de gösteriyor” dedi.

"HEDEF LAİKLİK"

Kayaokay, “Laiklik ile dini duygular ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçlar ortadan kaldırılmak istendi çünkü laik olmayan toplumlarda dince kutsal kavramlar siyasal amaçlarla sömürülür” ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa’da Kuran kursu eğitmeni Abdulhakim T., Ramazan ayında üç çocuğu sopayla dövdüğü anların görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan T. adliyeye sevk edildi.