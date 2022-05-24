Kuran kursunda skandal görüntüler: Gözaltına alındı

Abone Ol google-news

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Kuran kursunda çocukların sopayla dövüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine kurs görevlisi gözaltına alındı.Haberin devamı...

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 12:36

Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Haberin devamı...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler