Kuran kursunda skandal görüntüler: Gözaltına alındı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:36

Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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