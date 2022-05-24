Kuran kursunda skandal görüntüler: Gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Kuran kursunda çocukların sopayla dövüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine kurs görevlisi gözaltına alındı.Haberin devamı...
Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
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