Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araca TIR çarptı: Yaralılar var!

Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada yaralanan İ.A. ve S.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araca TIR çarptı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:47

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Bedduuzzaman Said Nursi Bulvarı'nda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Saraykent mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan hızla gelen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Kazada İ.A. (43) ve S.K. (36) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.


Etiketler: #kaza #kırmızı ışık #otomobil #Şanlıurfa

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