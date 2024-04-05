Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Sancaktepe'de otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Mesut Aras, hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olay yerine gelen Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 07:54
Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1 ölü
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Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Aras, park ettiği 34 KGA 031 plakalı otomobilden indiği sırada iddia göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan inen şüphelilerden biri tabanca ile Aras ateş etti. Aras, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemeler çok sayıda boş kovan bulundu. Haberi alıp olay yerine gelen Mesut Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Aras'ın cansız bedeni cenaze aracı ile İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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