Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile 30 fişek, kesici alet ve 10 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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