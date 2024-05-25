Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:45
Şanlıurfa'da korkutan yangın
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Yangın, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde buluna 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 5 kişilik aile, balkona çıkarak gözyaşları arasında yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı. Kurtarılan 5 kişi ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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