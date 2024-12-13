Mezarlıkta yangın çıktı: 15 kovandaki arılar öldü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde mezarlıkta çıkan yangında orman içerisinde bulunan 15 kovandaki arılar öldü.

Mezarlıkta yangın çıktı: 15 kovandaki arılar öldü!
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:54

Yangın, 10.00 sıralarında Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi yüksek harman mezarlığı içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında orman içerisinde bulunan 15 kovandaki arılar ölürken, 25 arı kovanı ise yangından etkilenmedi.

Mezarlık içerinde bulunan 2 çam ağacı, çıkan yangında zarar gördü.

Mezarlık içerisinden dumanları gören çevredeki yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Antalya #arı #Yangın

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