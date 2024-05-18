Şanlıurfa’da kum kamyonu traktör ile çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Şanlıurfa’da kum kamyonu ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Suruç ilçe mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 AET 252 plakalı kum yüklü kamyon ile 21 ADJ 715 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre kapanan yol, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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