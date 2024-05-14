IŞİD'e yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 44 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:20
IŞİD'e yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 44 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.

Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da yapılan bir başka operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.


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