Şanlıurfa'da maske takan kişi, kuyumcuyu silahla tehdit ederek soygun yaptı
Şanlıurfa'da henüz kimliği belirlenememiş kişi, Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya maske takarak girdi ve silah tehdidi ile soygun gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde siyah yüz maskesi takan kişi, girdiği kuyumcuda silah tehdidiyle soygun yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir miktar altını poşete koyan şüpheli, kendisini bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı.
SİLAHLA KORKUTUP İÇERİDE BEKLEMESİNİ SÖYLEDİ
Olay, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya siyah yüz maskesi takarak giren kişi, elindeki silahla dükkan sahibini tehdit edip altınları istedi. Bu sırada şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi. Dükkan sahibinin poşete koyduğu altınları alan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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