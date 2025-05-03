Şanlıurfa'da operasyon: 'Change' çetesi çökertildi!

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da operasyon: 'Change' çetesi çökertildi!
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DHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:12

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri 6 aylık teknik takip sonucunda, depremde enkaz altında kalan veya kazalarda hurdaya çıkan araçların bilgilerini kullanan organize bir yapıyı deşifre etti.

Çalışmalar sonucunda, yurtdışından Türkiye'ye getirilen araçlara, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı tespit edildi.

Kriminal incelemeler neticesinde, 'change' yapıldığı değerlendirilen 22 araca ulaşıldı. Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 araca el konulurken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #change #Operasyon

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