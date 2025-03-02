5 ilde 'change araç' operasyonu: Yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını "change" diye tabir edilen işlemle değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirilen tırların şasi numaralarını kazalı araçlarınkiyle değiştirdikleri belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt'teki 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
8 TUTUKLAMA
Operasyonda, 5 tır ve 3 dorse ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.
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