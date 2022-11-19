Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 16:47

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali Atlı (58) yönetimindeki 06 EMH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Atlı ile yanındaki Mahide Atlı, Mehmet Şerif Atlı, Sosin Aktaş ve Ali Aktaş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şerif Atlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Atlı'nın cenazesi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.