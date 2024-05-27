Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:16

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:17

Feci kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.