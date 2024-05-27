Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:16
Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


otomobil haberleri Şanlıurfa haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da iki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5’i ağır 8 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5’i ağır 8 yaralı
Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Elektrikli otomobil çözüm mü?

Elektrikli otomobil çözüm mü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li müteahhit ihaleyi aldı, inşaatı yarım bıraktı

AKP’li müteahhit ihaleyi aldı, inşaatı yarım bıraktı
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!

Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı
Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…