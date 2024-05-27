Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.
Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- Tanju Özcan'dan, Bahçeli'ye çağrı