Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Sürücü ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Sürücü ağır yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 15:57

Hürriyet Mahallesi'nde Emrullah Yıldız'ın (30) kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Şanlıurfa

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da hasat 2 bin 300 işçi ile başladı! 10 farklı bölgede yetişiyor

Şanlıurfa'da hasat 2 bin 300 işçi ile başladı! 10 farklı bölgede yetişiyor
Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da acı olay: Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da acı olay: Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler