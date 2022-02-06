Şanlıurfa'da otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar! 2 ölü
Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.
SALDIRI SONUCU KAZA YAPTI
Saldırıda otomobildeki İbrahim Kızılok (30) ile Murat Yılmaz (52), ağır yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KOMANDO SEVK EDİLDİ
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valiliği yaşanan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında", 5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Yapılan ilk incelemede bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.
Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır" denildi.
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